A közmédia kulturális csatornájához vették fel Csuhaj Ildikót, de azért kiment Orbánnal Amerikába

Az ATV-től pár hete távozott Csuhaj Ildikó is feltűnt Orbán Viktor miniszterelnök mögött az Amerikába tartó különgépen.

Csuhaj a jobb oldalon ül, a harmadik sorban Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Erre az MTVA kiadott egy közleményt arról, hogy „erősödik az M5, a közmédia és Magyarország egyetlen kulturális csatornája”, Csuhaj Ildikó november 1-től vezető szerkesztőként csatlakozott a csatornához.

Hozzátették, hogy Csuhaj - aki egyébként politikai újságíró, és a kormányinfók rendszeres kérdezője volt még atv-sként - tudósításai, interjúi és írásai az M1-en és a hirado.hu-n vagy a Kossuth Rádióban is megjelennek majd.

Csuhaj a gépen interjút is készített a miniszterelnökkel a Kossuth Rádió számára, aki nem adott egyenes választ arra, hogy kin múlik a békecsúcs „elhalasztódása”, hanem inkább arról beszélt, hogy vannak olyan fontos kérdések, amikben még nem sikerült megegyezni, de amerikai-orosz csúcs lesz Budapesten.