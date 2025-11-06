Eljárhat a Kúria a Tisza Világ appot letöltő bírókkal szemben

Miután az ismeretlen hátterű, de a kormánymédia által gyakran idézett Tűzfal csoport a tiszás adatlopással kapcsolatban sorozatosan posztol arról, hogy bírók is szerepelnek a nyilvánosságra került adatbázisban, és még néhány állítólagos érintettet is megneveztek, reagált a Kúria.
Nem a bírókat ért támadást utasította vissza, hanem azt közölte, készen állnak a megfelelő eljárások lefolytatására, de ehhez szükség van arra, hogy „meghatározott személyre vonatkozó, pontos, ellenőrizhető bizonyítékkal alátámasztott információ álljon rendelkezésre.”
Az nem derült ki, hogy hogyan akarnak információkat beszerezni.
A Kúria arról írt, a bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és pártatlanság, ezért tiltja az Alaptörvény a bírák párttagságát és politikai tevékenységét, a kötelező magatartási szabályok megsértésének pedig következményei vannak. Közleményük szerint az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága védelmében, valamint a közbizalom fenntartása érdekében most is készek az eljárások lefolytatására.
A NAIH is megszólalt az ügyben, a Péterfalvi Attila vezette hivatal az közölte, az adatlopásban érintettek listázása jogellenes.
A Fidesz és a propaganda villámgyorsan elkezdte a saját céljaira használni a tiszások ellopott adatait, miközben amiatt még senkinek nem lehetne nyilvánosságra hozni a személyes adatait, mert egy párt nem tudta biztonságosan megőrizni azokat.