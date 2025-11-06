Hivatalosan is eladósorba került a Vidi

„Focicsapat eladó” – ezzel kezdi bejegyzését Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a legutóbbi bejegyzését. Eljött az idő, helyesebben a közgyűléstől megkapta a felhatalmazást ugyanis, hogy kiírja a pályázatot a tulajdonában lévő Vidi értékesítésére.

Amikor idén nyár elején egy forintért átvette az önkormányzat a csapatot Orbán Viktor kötélbarátjától, Garancsi Istvántól, már akkor jelezték: csupán egyetlen szezon erejéig tudja és fogja a Vidit működtetni a város. Ezen idő alatt pedig új, gondos tulajdonost fognak neki keresni.

Mivel azonban több külföldi és hazai érdeklődő is van a csapat iránt Cser-Palkovics szerint, a most kiírt pályázat kétfordulós.

Fotó: Videoton FC/Facebook

„Az első körben szeretnénk elválasztani a komoly érdeklődőket az esetleges hobbistáktól”, írja Cser-Palkovics. A pályázóktól ennek jegyében elvárják azt is, hogy a vételár és az ütemezés mellett tegyen le terveket és koncepciókat:

Mennyi anyagi és egyéb tőkét kíván és tud beletenni a csapatba (a minimális és garanciákkal alátámasztott elvárás az, hogy legalább 5 éven át, évente minimum 1 milliárd forintot kell tudnia a csapatba tenni a tulajdonosnak.)?

Milyen elképzelései vannak a csapat identitására, megjelenésére, a szurkolókkal való együttműködésre és kommunikációra vonatkozóan?

Hogyan képzeli el az utánpótlás nevelést?

Milyen elképzelései vannak a Sóstói Stadion (és a teljes Vidi-komplexum) működtetésére, használatára?

A pályázóknak mindezek mellett még 50 millió forintot is letétbe kell helyezniük a város számláján, az önkormányzatnál úgy vélik ugyanis, ha ez gondot jelent a pályázónak, egészen biztosan nincs elég forrása a csapat fenntartásához.

Az első körös pályázatok beadásának határideje: december 10. 12:00 (magyar idő szerint), a közgyűlés pedig tervezetten januárban tud majd eredményt hirdetni az első forduló kapcsán, a második fordulót követően várhatóan tavasszal tudjuk a végleges eredményt kihirdetni és leszerződni az új tulajdonossal.

A Vidi kálváriája idén nyár elején, a legutóbbi szezon végén kezdődött el, amikor a csapat kiesett az NB II-be, ebből indult egy oda-vissza beszólásokkal színesített vita a tulajdonos Garancsi István, Orbán Viktor milliárdos kötélbarátja és Cser-Palkovics polgármester között. A polgármester előbb megüzente, hogy ha nem tudja jól vezetni a klubot, akkor inkább adja el. Erre Garancsi megsértődött a polgármesterre, meg amúgy a csapata szurkolóira is, és közölte, hogy akkor vegye át a város a klubot, odaadja 1 forintért. Újra Cser-Palkovics jött, a polgármester szerint Garancsi már régen eldöntötte, hogy nem nevezi a csapatot az NB II-be. Történik mindez Orbán Viktor egykori kedvenc csapatával, bár volt már ilyen több is.

Tavalyi évében a csapat mögött álló gazdasági társaságnak már komoly anyagi nehézségei voltak. A főszponzor, a Mol 2023 nyarán jelentette be, hogy kivonul a támogatók közül, ez pedig érzékenyen érintette a klub gazdálkodását. 2023-ban brutális 3,4 milliárdos veszteséget hoztak össze, amit tavaly egy 1,6 milliárdos mínusz követett. Ezzel párhuzamosan a bevételük is összeomlott: míg a Mol idején 8-10 milliárd forint közötti árbevételhez jutottak, 2023-ban már csak ennek töredéke folyt be a kasszába, 2023-ban 2,3 milliárd, tavaly pedig 1,6 milliárd forint.

A csapat jelenleg az NB II.-ben a tabella 10. helyén áll, majdnem pont az élen álló Honvéd pontszámainak (25) felével, vagyis 13 ponttal. Az eddigi 12 bajnoki meccsükből mindössze hármat tudtak megnyerni, négyet döntetlennel zártak, ötöt pedig elvesztettek.