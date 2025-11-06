Két Facebook-oldallal kerüli ki Tuzson Bence a politikai hirdetések tiltását

Két új Facebook-oldallal próbálja kijátszani Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Pest 05-os választókerületének országgyűlési képviselője a Facebook-hirdetések tiltását - hívta fel a figyelmet Vajda Viktória momentumos képviselő.
Tuzson a hivatalos politikusi oldala mellett elkezdte építeni a TZSN és a Ma is tanultál valamit oldalt.
A TZSN oldalon nem látszik, hogy ez a miniszterhez köthető tartalom lenne, a saját Facebook-oldalán közzétett videókon viszont ugyanazt a logót használja.
És a jelenleg 12 követővel rendelkező TZSN:
A TZSN oldalon 20 aktív hirdetés fut, egyelőre hétköznapi videókat futtatnak „Biztonságos jövő” és „Család, egészség” posztszövegekkel.
A Ma is tanultál valamit oldal elnevezése elég megtévesztő, a régi Indexnek volt egy nagyon hasonló néven futó sorozata. Itt nem csak a logó árulkodó, hanem maga a miniszter beszél a videókban arról, hogy
Ezen az oldalon egyelőre ez a négy videó fut, a képi megoldások és szövegezés alapján a kisebb gyerekekre célozva. Minden videóját hirdetésben is tolja.
Vajda Viktória szerint a hirdetésekkel a választókerületben élőket targetálja már most.
A momentumos politikus szerint a másod
A TZSN, ami egy rettenetesen kínos mozaikszó: Táj – Zöld – Szépség – Nyugalom, és véletlenül a miniszter neve is, magánhangzók nélkül.
Vajda szerint szégyen, amit Tuzson csinál. „Vagy éppen SZGYN, hogy TZSN is megértse.”