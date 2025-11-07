A hétvégére beborul az ég, néhol esni is fog

Szombaton erősen felhős, borult lesz az ég, az ország nyugati szélét leszámítva pedig nagy eséllyel esni fog az eső – írja a met.hu. A keleties szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul majd.

Vasárnap nagyrészt szintén borult idő várható, a déli órákig pedig többfelé esni is fog. A nap második felében helyenként már szakadozottabbá válhat a felhőzet, és az eső is abbamaradozhat. A minimum 3, 9, a csúcsérték 8, 14 fok között valószínű.

Hétfő hajnalra egyes helyeken köd várható, dél felől pedig a magasabb szinteken zárt, vastagabb felhőzet terjeszkedik. Ez napközben a déli és keleti vidékeket érinti, ahol eshet is majd. A Hajnalban -1 és 7 fok, napközben 8 és 13 fok között alakul majd az idő.