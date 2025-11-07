Elkapták a férfit, aki teremgarázsban gyújtogatott és egy nő halálát okozta

A fővárosi rendőrök elfogták azt a férfit, aki egy teremgarázsban okozott tüzet. A füstben egy nő életét vesztette - írja a police.hu.

Május 2-án hajnalban kiégett egy társasház mélygarázsa a főváros IX. kerületében, az egyik kiégett kocsi mellett egy eszméletlen nőt találtak, akinek az életét a mentők már nem tudták megmenteni. Az épületben és a járművekben okozott kár összesen megközelíti a 240 millió forintot.

A szemle során hamar kiderült, hogy a tüzet szándékos gyújtogatás okozta. A gyanú szerint az elkövető betörte egy parkoló autó ablakát, majd benzint locsolt az utastérbe, és meggyújtotta.

Végül november 3-án hajnali fél 6-kor sikerült elfogni VII. kerületi lakásában fogták el a feltételezett elkövetőt, a 47 éves N. Ákost. A nyomozók a lakásban tartott kutatás során elektronikai eszközöket, a parkoló melletti ház egyik lakásának kulcsát és ajtónyitó bilétákat foglaltak le. Megtalálták azt a ruhát is, amit a férfi az elkövetéskor viselt, továbbá N. Ákos autójából egy eddig ismeretlen összetevőjű folyadékot tartalmazó ballon is előkerült, ezenkívül kábítószergyanús anyagokat is találtak. A lefoglalt anyagokat szakértők vizsgálják.

A férfit halált előidéző közveszélyokozás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, nem ismerte be a bűncselekményt. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.