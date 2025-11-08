A Trump család címerével ellátott tálat ajándékozott Orbán a vendéglátójának

„A magyarok úgy képzelik, hogy ha a magyar miniszterelnök elmegy Amerikába, akkor nekik is küldeniük kell valamit, hogy ne csak egy protokollajándék legyen ott. Szép kis gyűjtemény jött össze”

– nyilatkozta Orbán Viktor még az elutazása előtt a Blikknek, szokás szerint úgy beszélve „a magyarokról”, mintha bárkinek rajta és a stábján kívül lenne bármi beleszólása egy protokollajándékba.

Orbán akkor egy sasfejes késsel dicsekedett, a washingtoni látogatásról készült képeken és videón viszont egy különleges dísztál vitte a prímet. Ezen a Trump család címere látható, melyről egyébként valószínűsíthető, hogy plagizált: a címer szinte egy az egyben egy Joseph Edward Davies nevű amerikai diplomata 1939-es címerének a másolata, csupán a mottót cserélte „Trump”-ra, engedély nélkül. Az USA-ban nincs szigorú heraldikai törvény, így Trump védjegyként bejegyeztette a Davies-címert, mely most már egy Magyarországon készült porcelántálon is látható.