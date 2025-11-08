Magyar Péter: Volt már házkutatás a magyar állampolgárok személyes adatait térképen nyilvánosságra hozó kormánylapok szerkesztőségeiben?

Egy nappal azután, hogy valaki kereshető módon térképre tette a Tiszától ellopott adatbázisban talált neveket, címeket és telefonszámokat, egyelőre hallgat a rendőrség és a Belügyminisztérium is. Egyedül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke, Péterfalvi Attila szólalt meg, aki még péntek este úgy nyilatkozott, hogy „megalapozottan állítható, hogy az ismeretlen személy a személyes és különleges adatok felhasználásával bűncselekményt követett el.”

Fotó: Magyar Nemzet

Magyar Péter ezért Pintér Sándor belügyminisztert a délutáni posztjában arról kérdezte, volt-e már házkutatás a térképet nyilvánosságra hozó Magyar Nemzet, Index, Mandiner és Origo szerkesztőségben vagy esetleg a Fidesz kampányközpontjában. Kihallgatták már a honfitársaikat listázó és fenyegető fideszes politikusokat és propagandistákat, köztük Németh Balázst? – tette fel a kérdést.

Magyar Péter felvetette továbbá, hogy kihallgatták-e már Ambrózy Áront, a PestiSrácok munkatársát, aki már négy nappal korábban arról írt a Facebookon, hogy egy „haverja” térképre vitte a felhasználók adatait, és összevetette azt a választókerületi határokkal. (Erről Rácz András tett közzé egy képernyőképet szombaton.) Magyar végül azt a költői kérdést is feltette, hogy kihallgatta-e már a rendőrség a Fidesz kampányának az irányítóit, hogy kiderüljön, ki találta ki és ki szervezte ezt a példátlan politikai bűncselekmény-sorozatot rengeteg honfitársunk megfélemlítésére. Cikkünk megjelenéséig a miniszter nem reagált.

A károsultaknak viszont a Magyar Helsinki Bizottság ajánlott segítséget egy letölthető feljelentésmintával.