900 ezer embert kellett kitelepíteni a Fülöp-szigeteken a szupertájfun miatt

A Fung-wong tájfun 185 km/h-s széllel és 230 km/h sebességű széllökésekkel csapott le a Fülöp-szigetekre. A vihar szeme helyi idő szerint 21:10-kor érte el Luzon Aurora tartományát, amely a Fülöp-szigetek legnépesebb szigete.

A Fung-wong néhány nappal azután érte el a területet, hogy a Kalmaegí tájfun pusztított és több mint 200 ember halálát okozta, több mint 100 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Így az előző tájfun utáni mentési munkálatokat is fel kellett most függeszteni. Luzon egyes részein több mint 200 mm, Metro Manilla környékén pedig 100-200 mm eső várható, ami várhatóan súlyos áradásokat és földcsuszamlásokat okoz.

Több iskola hétfőn lemondta az órákat, vagy online oktatásra álltak át, a hatósgá több repülőteret is lezárt, ami miatt közel 300 járatot töröltek. A polgári védelmi hivatal jelentése már halálos áldozatai is vannak Fung-wongnak: egy ember megfulladt Catanduanesben, a tűzoltók pedig egy nő holttestét emelték ki egy összeomlott ház romjai alól Catbalogan városában. (BBC, Reuters)