Az oroszok kiütötték az ukrán villamosenergia-, fűtő- és ivóvízrendszert, vasárnap 8-16 órás áramkimaradások lesznek

Az elsötétült Kijev szombaton este Fotó: MAXYM MARUSENKO/NurPhoto via AFP

Jelenleg nulla az ország energiatermelő kapacitása – jelentette be az ukrán állami energiaelosztócég, a Centerenergo, miután Oroszország pénteken és szombaton drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadta az ország energiatermelő és-távfűtési hálózatát. A többszáz repülő eszközzel végrehajtott támadássorozatnak legalább 7 halálos áldozata is volt és több ukrán városban teljesen leállt az áram, a fűtés és a folyóvízszolgáltatás is.

Szvitlana Grincsuk energiaügyi miniszter szerint az ellenség nehezen leszedhető ballisztikus rakétái komoly csapást mért rájuk és a háború kezdete óta nem nagyon érte ennyi közvetlen találat a hálózatot. Kijev az ENSZ-hez fordult, mert az oroszok két kisebb atomerőműre is csapást mértek, mélyen az ország belsejében.

A Naftogaz nevű állami gázsszolgáltató szerint október eleje óta ez a hétvégi a kilencedik komolyabb támadás volt a gázhálózat ellen. Becslések szerint az ukrán gázkitermelés fele is leállt.

A javítási munkák azonnal megkezdődtek, de vasárnap legjobb esetben is masszív áramkimaradások várhatók Kijev, Dnyipropetrovszk, Donyeck, Harkiv, Poltava, Csernyigiv és Szmui körzetében is – írja a Guardian.