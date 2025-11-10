A hétvégi drograzzia után a Dojo klub vezetői közül senkit sem vett elő a rendőrség

A budapesti Dojo Club, ahol péntek éjjel nagyszabású drograzziát tartott a rendőrség, közleményben tudatta, hogy:

„A DOJO menedzsmentje és tulajdonosi köre teljes mértékben elkötelezett a drogprevenció és a biztonságos szórakozás mellett, és minden alkalommal együttműködik a hatóságokkal, ha azok ellenőrzést tartanak. A hétvégi razzia során a hatóságok minden, a helyszínen vizsgált előírást rendben találtak, és sem a klubbal, sem egyetlen kollégánkkal szemben nem indítottak eljárást.

Őszintén sajnáljuk, hogy a törvénytisztelő vendégeink estéjét megterhelően és méltatlanul zavarta meg az intézkedés. Köszönjük vendégeinknek a kulturált együttműködést és a Dojo felé a további bizalmat.”

A BRFK reggeli sajtótájékoztatóján közölték a razzia részleteit. Fülöp Gergely, a BRFK kommunikációs osztályának vezetője azt mondta, nem véletlenszerű, ad hoc drograzzia volt ez, hanem egy folyamatban levő eljárássorozat egyik állomása, és korábban már letartóztattak egy gyanúsítottat. A korábbi, 5 kilogramm mennyiségű, 55 millió forint értékű kábítószer lefoglalásával járó letartóztatás alapján jutottak el a belvárosi klubig, ahonnan már több bejelentést is kaptak drogokkal kapcsolatban.

Simó Szilveszter, a BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztály megbízott vezetője közölte, hogy az intézkedés során átvizsgálták a személyzet és a szórakozók ruházatát, majd a rendőrökkel érkezett egészségügyi csapat 211 embert nézett át. Simó azt mondta, a komplex átvizsgálás után klinikai tünetek alapján 49 főt a Gyorskocsi utcába vittek vizeletgyorstesztre. Kiderült, hogy a 211 főből összesen 16-an fogyasztottak kábítószert. A 3 nő és 13 férfi között volt két török, egy spanyol, egy izraeli és 12 magyar állampolgár, 11 esetben kokain, két esetben THC, egy esetben amfetamin, egy esetben pedig mindhárom kábítószer nyomát tudták kimutatni.

Simó Szilveszter és Fülöp Gergely a Razzia a Belvárosban címmel tartott sajtótájékoztatón a Rendőrségi Igazgatási Központ Teve utcai székházában 2025. november 10-én. Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A Dojo klubba – ami az Ötkert VIP-részlege – váratlanul érkeztek meg a rendőrök, több embert megmotoztak, a helyen szórakozók közül sokakat orvos vizsgált meg, a pupillájukat ellenőrizve.

A BRFK szerint a bilincs használata indokolt volt az önkárosítás és támadás megelőzése miatt, de Győző Gábor, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje szerint aránytalan volt az intézkedés.

A bulizókat a rendőrség felszólította arra, hogy ne készítsenek felvételt a razziáról, amire a Helsinki Bizottság ügyvédje szerint nem lett volna joguk. (Telex, RTL)