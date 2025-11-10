Az Újpest, a Videoton és a Budafok is lecseréli a vezetőedzőit

Turbulens napok ezek a magyar felnőtt férfi labdarúgók élvonalbeli és másodosztályú világában.

Vasárnap az NB I.-ben szereplő Újpest FC adott ki közleményt arról, hogy „Damir Krznar vezetőedzőt felmentette a munkavégzés alól”. Az első csapat felkészítését ideiglenesen Bodor Boldizsár veszi át, a harmadosztályú tartalékegyüttes edzője. A 43 esztendős tréner korábban a klub U19-es csapatát irányította, majd szeptember végén került az NB III. Északnyugati csoportjában utolsó helyezett Újpest II élére, amivel vasárnap megszerezte első győzelmét (4–1-gyel a Veszprém ellen).

Másnap az NB II.-es Videoton is arról írt, hogy közös megegyezéssel felbontották Boér Gábor vezetőedző és Makra Zsolt másodedző szerződését. A 42 éves szakember júliusban érkezett az NB I.-ből kieső csapathoz, amit 13 bajnokin és két Magyar Kupa-mérkőzésen irányított. „Szeretném megköszönni a klub vezetésének és a stáb nagy részének a közös munkát, valamint a segítőkész, pozitív hozzáállást. Megtisztelő volt számomra egy ilyen nagy múltú és komoly presztízsű klubban dolgozni. Sajnálom, hogy az a fajta eredményesség, amely a csapatban van, nem tudott kijönni. További sok sikert kívánok az együttesnek, remélem, visszatalál oda a klub, ahol a helye van a magyar labdarúgás térképén. Köszönöm az RBD-nek is a végig NB I-es szintű szurkolást és támogatást!" – nyilatkozta Boér Gábor a klub honlapján.

A Videoton 13 forduló után a 12. helyen áll a másodosztályban. A legfrissebb forgatókönyv szerint Nikolics Nemanja sportigazgatói szerepvállalása egyre biztosabb lehet, nála pedig Pető Tamás a legfőbb jelölt leendő vezetőedzőnek, vele már megállapodásközeli a helyzet – írja a csakfoci.hu.

Mészöly Géza még az Újpest vezetőedzőjeként (j) az NB I. 33., utolsó fordulójában játszott FTC–Újpest meccs előtt a Groupama Arénában 2024. május 19-én. Mellette Lengyel Patrik és Víg Péter (j2) segédedzők. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Legutóbb pedig az NB II.-es Budafok jelentette be, hogy megválnak Mészöly Gézáéktól:

„A Budafoki MTE Labdarúgó Kft. vezetése közös megegyezéssel felbontotta Mészöly Géza vezetőedző és Lengyel Patrik asszisztens edző szerződését.

A Mészöly név az elmúlt évtizedekben sok tekintetben egybeforrt a budafoki labdarúgással, hiszen Mészöly Kálmán után fia, Géza is vezetőedzőként dolgozhatott a promontor utcai kispadon. Eddigi munkáját megköszöntük, további szakmai pályafutásához pedig sok sikert kívánunk!

Klubunk vezetőségének döntése értelmében Filkor Attila sportigazgató haladéktalanul megkezdte a tárgyalásokat az új edzőjelöltekkel, amint ebben az ügyben is döntés születik, azt a tisztelt szurkolókkal és a közvéleménnyel közöljük.”