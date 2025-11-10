Csecsemők szexuális bántalmazásáról foglaltak le képeket a német rendőrök, 11 évet kapott a darkwebes admin

5,5 és 11,5 év közötti börtönbüntetéseket osztott ki az illetékes német bíróság Mönchengladbachban egy netes gyermekpornográf-platform üzemeltetőinek, akiket egy országos darkweb-razzia során vett őrizetbe a rendőrség.

A 43 és 69 év közötti öt férfi az Alice Csodaországban nevű platformon működött közre adminként és moderátorként (ezek szerint egy pedofil gyermekpornó oldalon is vannak moderátorok), ahol a felhasználók olyan videókat osztottak meg, amiken lánygyermekek, köztük csecsemők súlyos szexuális bántalmazása is látható volt.

A tavaly szeptemberi darkweb-razzia során hat német tartományban hajtott végre házkutatásokat a rendőrség. Az akciókban több mint 1500 laptopot és mobiltelefont, és 94 doboznyi DVD-t és videókazettát foglaltak le. Észak-Rajna-Vesztfália belügyminisztere, Herbert Reul a razzia után tett nyilatkozatában azt mondta, a platform „meghökkentően nagy kiterjedésű” volt, több százezresre becsülte a látogatói számát. A házkutatások során csak az egyik gyanúsított számítógépén 3,4 millió fényképet találtak.

Négy vádlottal szemben még nem jogerős az ítélet, míg az ötödik elfogadta azt; valamennyien elismerték bűnösségüket. Záróbeszédükben az ügyvédeik elismerték, hogy ügyfeleik a „legsúlyosabb bűncselekményeket” követték el, azzal érveltek az enyhítésért, hogy beismerő vallomást tettek.