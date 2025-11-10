Koalíciós balhé Litvániában, miután Szijjártó Péter miniszterek helyett egy antiszemita politikussal tárgyalt az országban

Miután Szijjártó Péter délelőtt megakadályozta a III. világháború kitörését, este pedig átvette a Honvédot, volt egy különös találkozója Litvániában - ami a nap végére elég nagy belpolitikai hullámokat vert a balti országban.

A magyar külügyminiszter elvileg a magyar katonai gépek által ellátott balti légtérvédelmi misszió miatt ugrott ki Litvániába, amit ő posztjában a NATO legveszélyesebb küldetésének titulált, a Mandiner pedig a szavakkal igazán nem fukarkodva azzal a címmel közölt, hogy „Pengeélen táncol a NATO: magyar katonák próbálják megakadályozni a harmadik világháború kitörését”.

Miután azonban Szijjártó a Šiauliánál lévő légibázison meglátogatta a magyar katonákat, és mellékesen megnyugtatóan rendezte a globális apokalipszis kérdését, nem tért azonnal haza. Bár kormányszinten csak egy miniszterhelyettes fogadta Litvániában, a magyar külügyminiszternek volt még egy hosszú találkozója. Erről röviden a hivatalos Facebookján is beszámolt, ebben a posztban:

Forrás

„A litván politikusok meglehetősen ritkán nyilatkoznak pozitívan Magyarországról, ugyanis a litván kormánnyal teljesen ellentétesen látjuk az ukrajnai háború ügyét. Litvánia második legnagyobb pártja, a Nemunas Hajnala nevű pártjával azonban sok mindenben hasonlóképpen gondolkodunk: mindketten patrióták vagyunk, fontosnak tartjuk, hogy az Európai Uniót erős tagországok és erős nemzetek alkossák, kiállunk a migrációval szemben és a józan észre alapozzuk a gazdaságpolitikánkat.”

Az említett Nemunas Hajnala nevű párt tavaly alakult, a közvélemény-kutatások szerint valójában csak a harmadik legnépszerűbb jelenleg, 8,5 százalék szavazna rájuk. Ennél azonban jóval érdekesebb, hogy ki az alapítója, az a Remigijus Žemaitaitis, akivel Szijjártó több órás megbeszélést folytatott.

Žemaitaitis azután alapította meg a leginkább radikális jobboldali, populista jelzőkkel illetett pártját 2024-ben, hogy kitették az addigi jobbközép pártjából. Kénytelen volt lemondani a képviselői helyéről is, az alkotmánybíróság ugyanis megállapította, hogy a rendszeres antiszemita kirohanásaival és a gyűlöletbeszéddel megszegte parlamenti esküjét és Litvánia alkotmányát. Ezután a parlament is felfüggesztette a mandátumát, és csak azért nem fosztották meg attól, mert ő önként lemondott róla.

Csak néhány antiszemita poszt és nyilatkozat Szijjártó tárgyalópartnerétől, ami miatt eljárás indult ellene:

„A litván zsidók szervezték meg a litvánok tömeges deportálását 1941-ben”

- állította többször is.

„Meddig fognak még politikusaink térdelni a zsidók előtt, akik megölték népünket, és hozzájárultak a litvánok elnyomásához és kínzásához, valamint országunk elpusztításához? Mikor fognak a zsidók bocsánatot kérni tőlünk?”

- kérdezte hasonló szellemben, a litván történelmi szenvedésekért a zsidókat okolva:

„Mi, a litván nép, soha nem feledkezhetünk meg a zsidókról és az oroszokról, akik nagyon aktívan hozzájárultak nemzetünk elpusztításához!” Az „NKVD és KGB leszármazottai”, vagyis a zsidók uralkodnak ma is a litvánok felett

mondta.

„Egy zsidó mászott a létrán, és véletlenül leesett; fogjatok egy botot, gyerekek, és öljétek meg azt a kis zsidót”

- idézett egy állítólagos litván mondókát arra, hogy Izrael ne csodálkozzon, ha nő az antiszemitizmus a világban.

A kritikátlanul Izrael-barát, az Izraellel szembeni bírálatokat nem tűrő, a Netanjahu izraeli miniszterelnök melletti szövetsége kedvéért az országot a Nemzetközi Büntetőbíróságból is kiléptető magyar kormány külügyminisztere így egy olyan politikussal ült le a közös értékekről - és feltehetően az együttműködés elmélyítéséről - tárgyalni, akinek a kijelentéseit többek között Izrael, Németország, Hollandia és az Egyesült Államok nagykövetsége, valamint a Zsidó Világkongresszus ítélte el, a saját országának alkotmánybírósága mellett.

Ez azért is figyelemre méltó, mert a magyar kormány, miközben a nemzetközi színtéren aktívan igyekszik építeni a patriótának vagy szuverenistának nevezett szövetséget, a kapcsolatokat idáig jellemzően az Izrael-barát radikális jobboldal képviselőivel építették, miközben a baloldalt vádolták antiszemitizmussal.

Szijjártó Péter és Remigijus Žemakaitis, a litván szélsőjobb vezére.
Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Az emiatt várható esetleges kritikák ellen Szijjártó bizonyára azzal védekezne, hogy Žemaitaitis pártja, az általa tavaly alapított Nemunas Hajnala kormányzó párt: a 2024-es választásokon 20 képviselői helyet kaptak, és miután a választásokat megnyerő szociáldemokraták nem tudtak másokkal megegyezni, végül velük kötöttek koalíciót - annak ellenére, hogy a választások előtt még kizárták ennek lehetőségét.

A kormányalakítás napján a vilniusi parlament előtt tömegtüntetés volt a szélsőjobb hatalomra kerülése miatt, Žemaitaitis parlamenti esküjéről demonstratíve kivonultak a konzervatív és a liberális képviselők, Gitanas Nausėda litván elnök pedig nem volt hajlandó kinevezni miniszternek a párt jelöltjeit. Utóbbit végül azzal hidalták át, hogy a Nemunas Hajnala párton kívüli jelölteket küldött a kormányba. Most ugyanez ismétlődik: miután a litván kormányt pár hónap után újjá kell alakítani (más, kisebb koalíciós pártok kikerültek, a szélsőjobb azonban marad a kormány része ezután is), az államfő ismét nem hajlandó kinevezni a miniszterjelöltjeiket.

Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP

A Szijjártó és Žemaitaitis közötti találkozó máris koalíciós feszültséget keltett Litvániában: a miniszterelnököt adó szociáldemokraták is kifogásolják, hogy a radikáljobbos pártvezér külön találkozott a magyar miniszterrel, anélkül, hogy erről előzetesen legalább értesítette volna őket. A valódi litván külügyminiszterrel ráadásul Szijjártónak látványosan rossz volt a viszonya. Legutóbb Robert Brovdi kitiltása után különböztek össze: „Magyarország döntése, hogy belépési tilalmat rendel el Ukrajna egyik védelmezőjével szemben, aki az orosz terror ellen harcol, szégyenteljes cselekedet” - írta augusztusban Kestutis Budrys, amit Szijjártó felháborodva fogadott.

Mint a kommentátorok kiemelik, Žemaitaitisnak nincs semmilyen állami funkciója, ezért most a Szijjártóval valól megbeszélésére úgy tekintenek, hogy a Kreml-barátnak elkönyvelt magyar külügyminiszter segítségével egy, a kormány által vitt külpolitikától független diplomáciai irányt próbál felhatalmazás nélkül megjeleníteni.

„Ez egy kísérlet egy alternatív külpolitika kialakítására. De ki tagadhatná, hogy Žemaitaitis úr egy alternatív valóságban él?”

adott ki külön közleményt a találkozóra reagálva a litván Elnöki Hivatal.

Žemaitaitis annyit mondott, hogy „nagyon barátságos légkörben találkozott a magyar miniszterrel, néhány órát beszélgettek”, arról azonban, hogy született-e bármilyen megállapodás, azt mondta, hogy ezek „személyes ügyek”.

Szijjártó tárgyalópartnere ellen jelenleg is van egy jogi vizsgálat az antiszemita kijelentései miatt: miután az ország főügyésze ismét hivatalosan kérte a parlamenttől a mentelmi joga felfüggesztését, azt a képviselők 101 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazták, vagyis a büntetőügye folytatódik.

külföld antiszemitizmus Izrael nato Nemunas Hajnala Remigijus emaitaitis Szijjártó Péter litvánia
