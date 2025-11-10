Tejfölszigorításra készül a kormány

Az Agrárminisztérium módosítaná a Magyar Élelmiszerkönyv tejfölre vonatkozó előírását – derült ki a tervezetből, amit társadalmi vitára bocsátott a kormány.

Azt írják, a módosítás értelmében a tejfölnek megfelelő számú tejsavó-baktériumot tartalmazó élőflórával kellene rendelkeznie, és az utóhőkezelésen átesett termékeket ezentúl nem lehetne tejfölnek nevezni, csak „utóhőkezelt savanyú tejszínkészítmény”-nek. (A boltokban nemcsak azok a termékek hasonlítanak nagyon a tejfölre, amiket most lefokoznának, hanem például az állati helyett növényi zsiradékkal készültek is.)

A Budapest és Vidéke Tejipari Vállalat erzsé­betvárosi telepéneküzemében tejfölt hűtenek 1958-ban. Fotó: Fortepan/FSZEK Budapest Gyűjtemény/Sándor György

A módosítás után a gyártók és a forgalmazók egy év türelmi időt kapnának. A tervezetet 15 napig lehet véleményezni. (Telex)