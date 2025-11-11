100 budapesti ügyvéd ad ingyenesen jogi tanácsot egy egész napon keresztül

Idén is megszervezi a Budapesti Ügyvédi Kamara a Pro Bono Napot. Ingyenesen kaphat jogi tanácsot bárki, aki rászorul. Lehet ez egy függőben lévő peres ügy tovább lendítése, vagy kisebb jogvita a szomszéddal, de kérhetnek segítséget egy számukra megfejthetetlen határozat szakszerű értelmezéséhez, vagy éppen egy rövid hivatalos beadvány pontos megfogalmazásához is.

Az ingyenes jogi tanácsadás 2025. november 14-én 8 órától 16 óráig vehető igénybe személyesen a Budapesti Ügyvédi Kamara székházában, a programban résztvevő ügyvédek irodájában, illetve telefonon is lesz mód konzultációra. A jogi tanácsadás igénybevétele regisztrációhoz kötött:

Itt lehet jelentkezni.

Egy konzultáció maximum 30 perc hosszúságú, ennyi idő alatt az egyszerűbb kérdéseket megválaszolják az ügyvédek, összetettebb ügyek esetén a további jogi lépéseket tudják vázolni a szakemberek. Egy hosszabb, komplikáltabb ügy intézése értelemszerűen nem fér bele ebbe az időkeretbe, de a Budapesti Ügyvédi Kamara által szervezett Pro Bono Naphoz csatlakozott ügyvédek igyekeznek mindenkinek érdemben segíteni, ahogy azt tették az elmúlt években is.