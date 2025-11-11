Piros, "RENDKÍVÜLI" jelzéssel ellátott sáv villog ezekben a percekben az Origo címlapján és minden egyes megnyitott cikken, amelynek az a címe: „Zelenszkij merényletet tervezett az oroszok ellen, segítsége is volt – ki nem találja, kicsoda”. Ha kattint az ember, kiderül, hogy a jó ideje orosz propagandára hajazó tartalmakat közlő kormánypropaganda ezúttal nem finomkodott. A fenti állítást, amelyet a „cikk” egy pillanatig nem vitat, nem más tette meg, mint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, azaz az FSZB. Ezt nem is titkolják el, linkelik is az úgynevezett sajtóosztály linkjét.

Az írás azt állítja, hogy az ukrán hírszerzés, a GUR orosz katonai pilótákat próbált beszervezni, akár 3 millió dollárt kínálva nekik azért, hogy a repülőgéppel valamelyik NATO-tagország területére repüljenek modern, orosz rakétákkal felszerelt gépeikkel, hogy ott aztán lelőhessék őket. Mindebben pedig a brit MI6 segített az ukránoknak.

MIG-31-esek Kindzsal rakétákkal Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

Elég abszurd így is, más forrásokból az is kiderül, hogy az MI6 alatt a Bellingcatet értik az FSZB-nél. A nyílt forrású oknyomozással foglalkozó szerkesztőséget rendszeresen próbálják titkosszolgálati kapcsolatokkal megvádolni. Ez esetben azt állítják, egy Szergej Lugovszki nevű ember próbálta beszervezni a pilótákat. Ha önmagában az nem gátja egy cikk megírásának, hogy annak kizárólagos alapját az orosz titkosszolgálat kommunikációja képzi, akkor az már feltűnő lehetne, hogy ilyen nevű ember nem dolgozik a Bellingcatnél.