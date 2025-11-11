Magyar Péter Orbán interjúja után: „Egy ilyen ember nem lehet tovább miniszterelnök”

Döbbenetesnek tartja Magyar Péter, amit Orbán Viktor a mélyszegénységben élő gyerekekről mondott az ATV-ben (az interjúról részletesen itt írtunk).
Magyar felidézte, hogy Orbán arra a kérdésre, mit szól ahhoz, hogy minden ötödik magyar gyerek mélyszegénységben él, azt mondta, „szegénység ügyben jó pályán vagyunk”, majd arra a visszakérdezésre, hogy akkor miért van több százezer szegény gyerek az országban, azt válaszolta, szívesen felkészül, majd a következő alkalommal térjenek vissza erre.
Magyar szerint „egy ilyen ember nem lehet tovább miniszterelnök. És nem is lesz.” Az atv-s beszélgetést egyébként propagandainterjúnak tartja, ahol Orbánnak előre megírt kérdésekre kellett válaszolnia.
Mi van az oroszokkal? Miért van állandóan terítéken a hatalmi rendszer átalakítása, például elnöki rendszerré? Mit gondol Matolcsyról az MNB-botrány árnyékában? Miért látják máshogy Varga Judit hibáját Lázár Jánossal? Ilyenekről is beszélt, még ha nem is feltétlen teljesen kitárulkozva a kormányfő. Magyar Péterről viszont nem akart.