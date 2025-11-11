Megérkezett a legnagyobb amerikai hadihajó Latin-Amerika térségébe

Az amerikai haditengerészet megerősítette, hogy a világ legújabb és legnagyobb repülőgép-hordozójaként számon tartott USS Gerald R Ford belépett Latin-Amerika és a Karib-tenger térségébe. A hajó – és a rajta lévő több tucat repülőgép és romboló illetve 4-5 ezer tengerész - bevetését csaknem három hete jelentették be meglepetésszerűen, az érkezése pedig az Egyesült Államok és Venezuela közti helyzet eszkalációját jelenti. Az amerikai hadseregnek összesen 11 repülőgép-hordozója van.
Az Egyesült Államok egyébként az utóbbi hetekben látványosan növelte katonai jelenlétét a térségben: hadihajókat, egy nukleáris tengeralattjárót és F–35-ös vadászgépeket küldtek oda, légitámadásokat hajtottak végre. A katonai készültség az USS Gerald R Ford érkezésével viszont olyan szintre emelkedett, mint amilyen az 1989-es panamai inváziókor volt.
Amerika hivatalosan a drogkereskedelem elleni fellépéssel indokolja a fellépést (szeptember elején írtunk arról részletesen, hogy Venezuela partjainál ért össze az amerikaiak drog- és terrorellenes háborúja), ami a Pentagon friss érvelésében is megjelent, kiegészítve azzal, hogy ez segít a nemzetközi bűnszervezetek gyengítésében vagy felszámolásában is.
Pár hete Nicolas Manduro venezuelai elnök azzal vádolta Trumpot, hogy a repülőgép-hordozó átvezénylésével háborút szít, kedden pedig „hatalmas létszámú” szárazföldi, tengeri, légi, folyami és rakétás erők bevetését rendelte el, ellensúlyozva az amerikai haditengerészet jelenlétét a partjaiknál. Korábban azt ígérte, ha megjelenik a hadihajó, több millió felfegyverzett férfi és nő vonul majd végig az országon. A Reuters forrásai szerint Venezuela gerillaharcokat tervez.
Több elemző úgy látja, a növekvő katonai feszültség valójában egy nyomásgyakorlás, amivel Maduro lemondását akarják elérni, aki elcsalta a tavalyi választásokat. Maduro szintént nyomásgyakorlásként éli meg a helyzetet. Washington augusztusban 50 millió dollárra emelte a Maduro letartóztatásához vezető információkért járó jutalmat, azzal vádolva őt, hogy kapcsolatban áll kábítószer-kereskedelemmel és bűnözői csoportokkal. Ezt a venezuelai elnök tagadja. Az elmúlt hetekben egyébként az Egyesült Államok és Kolumbia közt is nőtt a feszültség, Trump Gustavo Petro elnököt is „illegális drogvezérnek” nevezte.
A Reuters szerint az amerikai hadsereg felújítja a Karib-tengeren lévő elhagyatott, egykori hidegháborús haditengerészeti bázist, ami arra utal, hogy tartós műveletekre készülnek. (Reuters, Guardian)
Az amerikaiak kilőttek egy csónakot, amin szerintük egy Trump által terrorszervezetnek minősített drogkartell szállított kábítószert. A venezuelai diktatúrának végső soron ez jól jön, az amerikaiknak pedig a nagyon rövid távú dicsőségen túl talán semmi hasznuk nem lesz belőle. Latin-Amerika viszont megszenvedheti a megújuló amerikai fegyveres beavatkozásokat.
