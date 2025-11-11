Szexuális erőszak gyanúja miatt bűnügyi felügyelet alatt áll egy ismert borász

Szexuális erőszak és más bűncselekmények gyanújával házi őrizetbe került egy ismert borász, aki júliusban szabadult a letartóztatásból – írta a Blikk. A lapnak az ügyészség megerősítette, hogy a férfit áprilisban letartóztatták, júliusban szabadult, azóta bűnügyi felügyelet alatt áll.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei ügyészség a Telexnek is megerősítette az információkat. Azt írták, hogy egy gyanúsított ellen folyik eljárás a Soproni Rendőrkapitányságon. A gyanúsított azért van bűnügyi felügyelet hatálya alatt, mert fennáll a bűnismétlés veszélye. A bűnügyi felügyeletet a Győri Járásbíróság január 23-ig hosszabbította meg. A nyomozóhatóság több tanút hallgatott ki. Az ügyészség szóvivője azt írta, az ügyben a sértett a tizennyolcadik életévét nem töltött be. A Blikk szerint a sértett egy 16 éves lány. (Címlapi illusztrációnk forrása: police.hu)