Szijjártó az adatbotrányról: Nem láttam Németh Balázs videóját

Kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Csepelen a Birkózó Akadémián tartott előadást egy lakossági fórumon Németh Szilárd meghívására.
Az esemény előtt a minisztert a Tisza Világ applikációt érintő adatlopási ügy kapcsán arról kérdeztük többek között, hogy mit gondol arról amikor fideszes politikusok használják hivatkozási alapként az internetre illegálisan kikerült adatokat, vagy miért nem kezelték hasonló intenzitással amikor a Külügy rendszereibe járkáltak ki-be orosz hackerek.
Szijjártó szerint ez utóbbi, azért van mert „más a két dolog”, és az oroszok kezére került adatok „nem jelentettek veszélyt az integritásunkra, vagy a szuverenitásunkra”, ellentétben a most ellopott adatokkal.