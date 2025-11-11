TRUMP néven szélsőjobboldali párt jött létre Belgiumban

A Belga Nemzeti Front egyik korábbi elnöke alapított új, szélsőjobboldali pártot Belgiumban a Bruzz nevű helyi lap szerint. A TRUMP, a „Tous Réunis pour l'Union des Mouvements” rövidítése, ami magyarul annyit tesz, hogy „Mindannyian Egységesen a Populista Mozgalmak Uniójáért", a szélsőjobboldali vallon pártok, a Chez Nous és a Belga Nemzeti Front utódja.

Az új párt megalakulásáról beszámoló Politico megjegyzi, Donald Trump néha ugyan Európa elnökének is tartja magát a brüsszeli politikára gyakorolt befolyása miatt, de azt még talán ő sem gondolta, hogy városi szavazólapokon fog szerepelni.

„Donald Trump a populizmus végső szimbóluma. Ő testesíti meg azt, amiért kiállunk” – mondta Salvatore Nicotra, TRUMP alapítója.

Egyúttal megjegyezte, a flamand Vlaams Belanggal, Belgium legnagyobb szélsőjobboldali pártjával ellentétben TRUMP nem támogatja a szeparatizmust, és célja, hogy induljon mind szövetségi szinten, mind a 2029-es európai parlamenti választásokon. „Jobboldali, populista párt vagyunk, szociális beállítottságúval” – tette hozzá.

A párt hivatalos indulására november 30-án kerül sor.