Afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznót találtak Baranyában

Állománygyérítés során bukkantak rá a horvát határ mellett fekvő baranyai Old település környékén egy afrikai sertéspestissel (ASP) fertőzött vaddisznóra, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A kórokozó jeleit laboratóriumi vizsgálatból mutatták ki egy kilőtt vaddisznóból, amelyet azért vizsgáltak meg, mert Horvátországban jelen volt az ASP. Emiatt egyébként már korábban is magas kockázatúvá minősítették Baranyát.

A megerősítést követően 15 vadgazdálkodási egységet „fertőzött terület” kockázati kategóriába sorolt át a hatóság. Ebbe beletartozik Baranya egésze. Bács-Kiskun és Tolna megyét magas kockázatúnak minősítették.

A Nébih azt írja, hogy a sertéspestis emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat tud okozni és a járvány házi sertésekre történő továbbterjedése komoly kockázat.

„Amennyiben a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tüneteket észlelnek, 24 órán belül értesítsék az állategészségügyi szolgálatot!” - írták.