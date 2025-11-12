Cseh Katalinnal indít új politikai mozgalmat Barabás Richárd

„Manapság túl sok a tesztoszteron, és túl kevés az emberség. Mélyen hiszek abban, hogy Magyarország nem attól lesz erős, ha mindent erőből akarunk megoldani. Attól lesz erős, ha képesek vagyunk meghallgatni egymást. Tudom, hogy sokan érzik most azt, amit én: hogy kell még valami más. Nem új ellenség, hanem új hang. Nem új vezér, hanem új közösség. Ezért kezdek most bele egy új munkába olyan emberekkel, akik szintén hisznek egy szabadabb, európaibb és emberségesebb Magyarországban. Legyünk humanisták”

– írja Cseh Katalin legújabb Facebook-bejegyzése mellé, ami valójában egy hosszú videó, amiben azt sorolja, mennyi mindennel nem lehetünk elégedettek ebben az országban.

Egy váratlan ponton aztán beúszik egy magenta színű háttér, rajta nagy betűkkel a „Humanisták” felirat, alatta pedig az „Emberség, Értelem, Szeretet” szavak, illetve a Cseh Katalin mellett álló Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke, aki a napokban már belengette egy videóban, hogy egy „teljesen új alapokon nyugvó szervezetet” hív életre, ami indulna a jövő évi parlamenti választáson.

„Tudjuk, hogy sokan féltek. Nem könnyű szembemenni az árral, felvállalni, hogy nem elég, amit látunk” – mondja ezután Barabás, aki azzal folytatja, „lehet elérni egyszerre a rendszerváltást és képviselni az értékeinket. Mert jobb lenne a következő parlament, ha kicsit több szivárványos és EU-zászló lenne ott. Kicsit több elfogadás és kevesebb kirekesztés”.

„Mi ezt ajánljuk” – mondja erre Cseh Katalin, majd hozzáteszi végszóként: „Menjünk együtt.”

Cseh Katalin bejelentésére a Momentum azonnal reagált, a párt közleményében azt írta: „A Momentum nem indul a választáson, hanem a kormányváltást támogatja. Csalódás, hogy Cseh Katalin más utat választott.”

„Nekünk Magyarország liberális pártjaként és közösségeként egyértelmű célunk, hogy 2026 után parlamenten kívülről is képviseljük azokat progresszív, liberális és zöld értékeket, amikben hiszünk. Pontosan tudjuk, hogy ezt sikerrel csak egy kormányváltást követően tehetjük meg. Ezért a nehéz, de szükséges utat választottuk: nem indulunk a jövő évi választáson, hogy ne veszélyeztessük a kormányváltást az ellenzéki szavazatok megosztásával. Cseh Katalin mai bejelentésével más utat választott. Csalódtunk benne, mert bár a Momentum útja valóban fájdalmas lemondásokkal jár, hisszük hogy ez a helyes irány. Mi ezen az úton haladunk tovább. Cseh Katalin nélkül is minden erőnkkel a kormányváltásért fogunk dolgozni a 2026. április 12-ig hátralévő 151 napban” – olvasható a Momentum közleményében.