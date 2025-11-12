Csőbombával akart felrobbantani a sógora egy nyugdíjast

Egy 67 éves nyugdíjas súlyos sérüléseket szenvedett Monorierdőn, miután csőbomba robbant. A Rendészeti Államtitkárság Facebook-posztja szerint a csőbombát készítő gyanúsítottért a TEK ment ki.

A bejegyzés szerint a nyugdíjas „egy »eladó« táblát és egy sárga nejlonszatyrot talált a háza kerítésére akasztva 2025. november 8-án reggel”, de nem tudta, hogy azt ki és mikor rakta oda. Be akarta vinni a házába a szatyrot, azonban közben „az abban elhelyezett robbanószerkezet felrobbant”, így a nyugdíjas súlyos kéz- és lábsérüléseket szenvedett.

A környéken senki sem látott semmit, és „nem volt, aki a szatyorról és annak kiakasztójáról bármi érdemlegeset tudott volna mondani”, de a rendőrök még aznap megtalálták a feltételezett elkövetőt, az áldozat 66 éves sógorát, aki a gyanú szerint saját maga készítette a csőbombát. Elfogásához a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egysége is kivonult.

„A gyanúsított tagad”, de rendőrség szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok egyértelműen a bűnösségére utalnak, „amivel az ügyészség és a bíróság is egyetértett.” A férfit a bíróság letartóztatta.