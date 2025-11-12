Eddig lehetett húzni télikabát nélkül

Szerdán szürke, borongós idő lesz az Időkép előrejelzése szerint, annyira, hogy a reggeli köd néhol napközben is megmaradhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 4 fok körül alakul, de nem lesz ennél sokkal melegebb napközben sem, a maximum 6 fok lehet.

Csütörtökön se lesz ennél sokkal jobb a helyzet, alapvetően borongós, helyenként tartósan párás, ködös időre kell készülni. Hajnalban 0, +5, napközben 4-10 fokra számíthatunk.

Pénteken azonban megint el lehet dobni a télikabátokat, mert azokon a tájakon, ahol kisüt a nap, akár 18 fok is lehet.

Hasonló lesz a helyzet szombaton is, a felhősebb, északi, északkeleti tájakon szürke, ködszitálós idő lesz maximum 5-10 fokokkal, ott pedig, ahol némi napsütés is éri a tájat, akár 19 fok is lehet.