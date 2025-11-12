Felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy dán férfi, mert filmekből kivágott meztelenkedős jeleneteket osztott meg a Redditen

Egy dán férfit hét hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek azért, mert szerzői jogvédett filmekből és sorozatokból meztelen jeleneteket vágott ki, amiket aztán megosztott a Redditen egy csoportban.

A rendőrségi dokumentum szerint a férfi összesen 347 meztelen jelenetet tartalmazó klipet osztott meg abban a Reddit-csoportban, amelynek moderátora volt. A videókat összesen 4,2 millió alkalommal nézték meg.

2022 márciusa és 2023 májusa között a Redditen „KlammereFyr” néven ismert férfi több mint 100 színésznőt szerepeltető, szexuálisan explicit jeleneteket tett közzé. A csoportnak több mint 6000 tagja volt, és a felhasználókat arra bátorították, hogy kérjenek klipeket konkrét színészekről.

Leonard Whiting és Olivia Hussey a Rómeó és Júlia egyik jelenetében. A kép csak illusztráció. Fotó: PARAMOUNT/Collection ChristopheL via AFP

2023-ban aktivisták az érintett színészek, rendezők és producerek nevében bejelentést tettek a rendőrségen, ami végül a csoport bezárásához vezetett.

Andrea Vagn Jensen, az egyik színésznő, akinek jeleneteit megosztották a csoportban, akkoriban a dán DR műsorszolgáltatónak nyilatkozva azt mondta, érezhető különbség van aközött, ha valaki meztelenül szerepel egy filmben, és aközött, ha a Redditen tűnik fel. Szerinte visszaélés történt.

A dán rendőrség közölte, hogy a férfi hét hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott szerzői jogsértés miatt. A férfit emellett elítélték több mint 25 terabájtnyi szerzői jogvédelem alatt álló adat megosztása miatt is.

A férfit a dán szerzői jogi törvény egy ritkán alkalmazott paragrafusa alapján ítélték el, miután a bíró megállapította, hogy azáltal, hogy a jeleneteket eredeti kontextusukból kiragadta, a férfi megsértette az alkotók „erkölcsi jogait”. (BBC)