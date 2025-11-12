Megszüntették a nyomozást a hatvanpusztai biztonsági őr ellen, aki nekiment Hadházy Ákos autójának

Augusztusban indítottak büntetőeljárást közúti veszélyeztetés miatt a hatvanpusztai biztonsági őr ellen, amiért először frontálisan szembehajtott Hadházy Ákos független képviselő autójával, majd oldalról neki is hajtott. Hadházy autójában akkor ott ült a Gulyáságyú Média újságírója, Gulyás Balázs is. A Gulyáságyú Média most azt írja, a Bicskei Rendőrkapitányság megszüntette a nyomozást.

Az augusztusi autósüldözés során Hadházyék autója egy földút mellett haladt, amikor felbukkant a földúton egy velük szemben haladó Suzuki, ami hirtelen lehajtott a földútról abba a sávba, ahol Hadházyék is mentek. Az ütközést elkerülendő a képviselő visszament a földútra, majd a Suzuki hirtelen Hadházy autója mellé került, oldalról nekiment, végül az oldalára borult. A történtekről készült videón látszik, hogy egy másik autó is követte Hadházyékat.

A lap szerint a rendőrség nyomozást megszüntető határozatában azt írja, hogy G.J.-t, „a hatvanpusztai birtok őrzésében résztvevő vagyonőrt” gyanúsítottként hallgatták ki az ügyben, de ő a kihallgatása során a gyanúsítás ellen panaszt tett, a bűncselekmény elkövetését nem ismerte el. Vallomása szerint utolérni és megelőzni akarta Hadházyék autóját, majd integető kézmozdulatokkal szerette volna elérni, hogy a képviselő megálljon.

A hatvanpusztai biztonsági őr vallomása szerint „a két gépkocsi között folyamatosan csökkent a távolság, de a nagy por miatt nem látott jól, valamint a talajviszonyok miatt képtelen volt az általa vezetett gépkocsit irányban tartani, ezért ütközhetett a gépkocsija a Dacia Duster típusú gépkocsinak. Nem kívánta a másik járművet leszorítani vagy veszélyeztetni”.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Intézet igazságügyi műszaki szakértője megállapította, hogy „a borulást eredményező ütközés a Suzuki személygépkocsi vezetőjének jobbra irányuló kormánymozdulatára vezethető vissza, ez okozta a járművek közötti oldaltávolság elfogyását”.

A rendőrség végül arra jutott, hogy „a lefolytatott eljárási cselekmények alapján” a G.J. által megvalósított magatartás esetében szerintük megállapítható, hogy más személy életének, testi épségének a közvetlen veszélyeztetésére még eshetőleges szándéka sem terjedt ki, a rendőrök szerint „a vagyonőr cselekményének kizárólag az volt a célja, hogy a másik gépkocsivezetőt megállítsa”.

„Az általa alkalmazott vezetéstechnikai műveletek során – figyelemmel az út és látási viszonyokra is – az eredmény bekövetkezését nem láthatta előre. Tekintettel arra, hogy az eljárás alapját képező cselekmény nem bűncselekmény, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárás megszüntetéséről határoztam”

– olvasható a Bicskei Rendőrkapitányság határozatában.