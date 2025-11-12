Menesztette a Szpartak Moszkva Dejan Sztankovicsot, akit tavaly vásároltak ki a Ferencvárostól

A Ferencváros korábbi edzője, Dejan Sztankovics távozik a Szpartak Moszkva kispadjáról – írta a klub az X-en.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Azzal indokolták a döntést, hogy a csapat 15 forduló után az orosz bajnokság 6. helyén áll, ami nem tetszik a klubvezetésnek.

„Köszönjük Dejannak és asszisztenseinek az elvégzett munkát, és sok sikert kívánunk nekik a további karrierjükben!”

Sztankovics tavaly májusban, még a bajnokság vége előtt hagyta ott a Ferencvárost. Kubatov Gábor klub- és pártigazgató azt mondta, Sztankovics szerződésében volt kivásárlási záradék, négy hónapnyi fizetéséért, körülbelül 80 millió forintért el lehetett csábítani. Ezt tette meg az orosz klub, amely amúgy az Ukrajna ellen indított orosz háború miatt nem is indulhat európai kupasorozatokban. Orosz Pál, a klub vezérigazgatója később azt mondta, „nem volt elegáns” az edző távozása. A szurkolótábor pedig „Sztankovics! Pénzéhes kurva!” molinóval fejezte ki a véleményét. (via HVG)