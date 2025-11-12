Szamurájkarddal raboltak el egy embert a szegedi belvárosban, tíz évet kaptak

Hét férfit, egymás rokonait ítélte el első fokon a bíróság Szegeden emberrablás miatt, ketten tíz, hárman kilenc év fegyházbüntetést kaptak. 2023 őszén fényes nappal rabolták el a szegedi belvárosból egy ismerősüket, majd arra kényszerítették, hogy hamis vallomást tegyen, mintha ők lettek volna a megmentői.

A vádlottak közül többen is 2023 szeptemberében szabadultak egy francia börtönből, ekkor tértek haza Szegedre, ahol gyorsan elmérgesedett a korábban sem felhőtlen viszonyuk egy ismerősükkel. Az előzmény, hogy az egyik vádlott korábban közlekedési balesetet okozott, amiben maradandó fogyatékosságot szenvedett a sértett lánytestvére. Ebből és a bűnügyi költség megfizetéséből alakult ki a vita, ami miatt a megnyomorított lány testvérénél már viperával, szamurájkarddal és gumilövedékes pisztollyal jelentek meg.

„A csengetésükre szintén bozótvágó késsel lement a sértett, de amikor meglátta, milyen sokan vannak a haragosai, menekülni próbált”

– írja az MTI.

Az egyik vádlott ezután a gumilövedékes pisztollyal háromszor a sértett fejére lőtt, de a férfinak sikerült a karjait arca elé kapnia, így csak ott találták el. Egy másik vádlott karddal sújtott felé, a fegyver a vállát érte. Az áldozat ekkor futva menekült, mire a vádlottak felfegyverkezve üldözni kezdték az utcán, az egyikük közben még legalább kétszer rálőtt. Az utcán történtek jó részét térfigyelő kamerák rögzítették, ezt korábban az ügyészség is kiadta.

Fotó: TIBOR BOGNAR/Photononstop via AFP

A sértettnek végül sikerült bemenekülnie egy étterembe, de amikor hazaindult, a vádlottak egy járműbe kényszerítették, és elvitték egy másik pizzériába. Ott arra vették rá, hogy egy félórás élő adásban mondja azt, hogy a vádlottak őt csak megmenekítették más emberrablók kezei közül. A férfi először ezt vallotta a rendőrségen is, de másnap már elmondta az igazat.

A vádlottakat társtettességben, erőszakkal, felfegyverkezve elkövetett emberrablás, csoportosan, fegyveresen, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, valamint hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés miatt ítélte el a bíróság, a védőik felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeznek, vagyis az ítélet nem jogerős.