A Nemzeti Választási Iroda a Holland Antillákra küldte több ezer hollandiai magyar választási értesítőjét

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) már elkezdte kiküldeni a magyarországi lakcímmel nem rendelkező 904 ezer magyar állampolgárnak az értesítőket a levélszavazásról, ám a folyamatba különös hiba csúszott: több, Hollandiában élő magyarnak is véletlenül a Holland Antillákra címezték az értesítőt.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A Telex megkereste az NVI-t az ügyben, amely válaszában azt írta, a „Holland Antillák megjelölés a küldemények megszemélyesítését előkészítő nyomdai informatikai program hibás működése” miatt került a 2 771, Hollandiába küldött levélre. Az NVI azt ígérte, hogy javítják a hibásan működő alkalmazást, és a jövőben már megfelelően címzett levelet fognak kapni a hollandiai magyarok. Az Iroda szerint a hiba nem fogja befolyásolni a hollandiai magyarok levélszavazását.

Az, hogy a hollandiai magyarok a hibás címzés ellenére is megkapták az értesítőket, annak köszönhető, hogy a leveleken a megfelelő holland címzés is szerepelt, csak a szabályos címzés alatt szerepelt tévesen a Holland Antillák felirat, ez azonban a jelek szerint nem zavarta meg a Magyar Postát. (via Telex)