Az amerikai képviselőház jövő héten szavaz az Epstein-akták közzétételéről

Mike Johnson, az amerikai képviselőház elnöke szerdán bejelentette, hogy a jövő héten a képviselőház elé terjeszti azt a törvényjavaslatot, amely kötelezi a kormányzati szerveket a néhai szexuális bűnözőhöz, Jeffrey Epsteinhez kapcsolódó akták közzétételére.

„A jövő héten, amint visszatérünk, szavazásra tűzzük ki” – mondta Johnson újságíróknak, miközben a képviselőház a kormány újranyitásáról szóló törvényjavaslat vitáját folytatta. Johnson, aki ellenzi a javaslatot, a bejelentést mindössze órákkal azután tette, hogy beiktatta az arizonai demokrata Adelita Grijalvát, aki apja, a márciusban elhunyt, hosszú ideig hivatalban lévő képviselő, Raúl Grijalva helyét vette át egy szeptember végén tartott időközi választáson.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Grijalva beiktatása megnyitotta az utat az Epstein-akták közzétételéről szóló szavazás előtt, mivel ő lett a 218., egyben utolsó aláíró egy úgynevezett „discharge petition” (kényszerítő petíció) nevű eljáráson, amely automatikusan a képviselőház elé viszi a törvényjavaslatot, amely az igazságügyi minisztériumot kötelezné az akták kiadására. Szerdai felszólalásában Grijalva így fogalmazott: „Az igazságszolgáltatás nem várhat tovább egyetlen napot sem.”

A kényszerítő petíciókra vonatkozó szabályok szerint Johnsonnak nem kellett volna szavazást kiírnia december elejéig, így a jövő heti időpont korábbi a vártnál. A Politico szerint a republikánusok arra készülnek, hogy a frakció jelentős része támogatni fogja a javaslatot. Így Don Bacon Nebraskából, Tim Burchett Tennessee-ből és Rob Bresnahan Pennsylvaniából már jelezték, hogy igennel szavaznak.

Epstein 2019-ben halt meg, miközben szexkereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt várta a tárgyalást; a kormány öngyilkosságnak minősítette a halált. Bár Donald Trump a kampányában még az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról beszélt, és a táborából többen arra utaltak, az Epstein-akták kompromittáló információkat tartalmazhatnak befolyásos személyekről, az igazságügyi minisztérium az idei év elején mégis azt jelentette be, hogy nem hoz nyilvánosságra további részleteket az ügyről, ami után persze elemi erővel támadt fel az igény az Epstein-akták közzétételére.

A kását azonban nem eszik olyan forrón: még ha a képviselőház elfogadja is a javaslatot, annak át kell jutnia a szenátuson, és Trump aláírására is szükség van. A szenátus vezetői márpedig nem mutattak hajlandóságot a szavazás napirendre tűzésére, Trump pedig még annyira sem, ezért is támadják ellenfelei az üggyel. (via The Guardian)