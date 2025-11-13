Az ovisokat is a keresztény kultúrára kell nevelni

Módosította a kormány az óvodai nevelésről szóló kormányrendeletet, így bekerült a szövegbe a keresztény kultúrára hivatkozás.

A jövőben a szabály úgy szól, hogy „az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a kulturális értékek a keresztény kultúrán alapuló értékrend, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.”

A változtatást az Alaptörvényre hivatkozva hajtották végre.

Fotó: PETER KOHALMI/AFP

A kormányrendelet egyébként „a TB-kiskönyv megszüntetésével kapcsolatos végrehajtási szabályok megállapításáról és egyes egészségbiztosítási és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról” címet viseli. (via Telex)