Egy olyan orosz hackert fogtak el Thaiföldön, akinek köze lehetett a 2016-os amerikai elnökválasztásba való beavatkozáshoz

Egy olyan 35 éves, világklasszis hacker került Thaiföldön rendőri őrizetbe, akit európai és amerikai kormányzati biztonsági rendszerek elleni támadások miatt köröznek – jelentették be thai hatóságok.

A thai rendőrség az FBI-tól is kapott információt a gyanúsítottról. A férfi október 30-án érkezett az országba a phuketi repülőtéren keresztül, és november 6-án fogták el, laptopokat, mobiltelefonokat és digitális pénztárcákat foglaltak le. Az Egyesült Államok már kérte a férfi kiadatását.

A rendőrség nem hozta nyilvánosságra a gyanúsított nevét, de megerősítette, hogy orosz állampolgár. Az FBI adatbázisában azonban mindössze egyetlen 35 éves orosz állampolgár szerepel, akit kiberbűnözés miatt köröznek: Alexej Lukasev, aki GRU főhadnagya, a 26165-ös katonai egység állományában.

Alekszej Viktorovics Lukasev Fotó: FBI

Lukasev szerepel annak a 12 vádlottnak a listáján, akiket a 2016-os amerikai elnökválasztásba való beavatkozással, a Demokrata Nemzeti Bizottság szervereinek feltörésével és Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter emailfiókjának hackelésével gyanúsítanak. A sajtóhírek szerint a Fancy Bear vagy APT28 néven ismert hackercsoport, amely orosz katonai hírszerző tisztekből áll, az előbb említett a 26165-ös egységből működik.

Az APT28 azért lehet ismerős a közélet iránt érdeklődő olvasóknak, mert a magyar külügyminisztérium szervereinek feltörése mögött is őket sejtették a magyar titkosszolgálatok.

A rendőrség több mint 14 millió baht (körülbelül 140 millió forint) értékű kriptovalutát fagyasztott be a hacker digitális pénztárcáiban. A gyanú szerint ezt a pénzt úgy lopta el felhasználóktól, hogy vírusokkal fertőzte meg a számítógépeiket. (Meduza)