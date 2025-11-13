Súlyos alultápláltság miatt meghalt egy pár hónapos csecsemő, vádat emeltek az anyja ellen

Egy anya súlyosan elhanyagolta csecsemőjét, aki alultápláltság miatt meghalt - írta közleményében a Heves Vármegyei Főügyészség. Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emelt vádat a nő ellen.

A vádirat szerint a fiatal nő harmadik gyereke kis súllyal, koraszülötten jött világra 2023 júniusában. A nő a szülés utáni vizsgálatokon nem jelent meg, védőnőhöz is csak többszöri figyelmeztetés után ment.

A vádlott eleinte anyatejjel táplálta az újszülöttet, aki azonban nem gyarapodott megfelelően. A védőnő és a háziorvos tápszeres táplálást javasoltak, azonban a vádlott a figyelmeztetések ellenére heteken át tehéntejet adott a gyereknek, ami ilyen életkorban nem javasolt.

Miután a nem megfelelő táplálás miatt a gyerek nem gyarapodott, a gyermekvédelmi szakemberek többször is felhívták a vádlott figyelmét a teendőkre, segítettek a tápszerek felíratásában, kiváltásában és az orvosi vizsgálatok megszervezésében is. Ennek ellenére a nő nem mindig íratta fel a tápszert, a kiváltással kapcsolatos problémákat sem jelezte. A közlemény szerint az elégtelen táplálás következtében az öt hónapos csecsemő súlygyarapodása megállt, illetve visszaesett, majd a kisbaba alultápláltság miatt meghalt.