Ha ilyen nagy hősök vagytok, menjetek harcolni Ukrajnába – mondta Robert Fico a poprádi diákoknak

Robert Fico, szlovák miniszterelnök a poprádi diákok előtt tartott beszédet a járási hivatal egyik termében, amikor is arról kezdett beszélni, hogy az EU 140 milliárd eurót készül adni a „háború folytatására” Ukrajnának. A közönség soraiból morajlás hallatszott, amire Fico azt mondta:

„Ha ilyen nagy hősök vagytok ezekben a fekete pólókban, ennyire a háború mellett vagytok, akkor menjetek oda”.

A tiltakozó diákoknak egyúttal azt is mondta, várják meg, míg szót kapnak, a diákok erre a kulcsaikat kezdték csörgetni, majd felálltak és kivonultak a teremből. A diákok egyike egy ukrán zászlót is tartott a kezében. (Napunk)