Két év felfüggesztettet kapott egy pedofil képeket letöltő gimnazista nem jogerősen

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozta abban az ügyben, amelyben egy fiatal fiú gyermekpornográf felvételeket osztott meg, olvasható az Ügyészség honlapján.

A vádlott nem sokkal a 14. életév betöltését követően, 2021. őszén egy üzenetküldő alkalmazásba feltöltött és megosztott 7 darab gyermekpornográf videófelvételt. A fiatal 2022. nyarán ugyancsak gyermekpornográfiát ábrázoló videófelvételeket és képfelvételeket töltött le és tárolt mobiltelefonján, amelyeken 18., illetve 12. év alatti személyek szerepelnek.

A Budapest Környéki Törvényszék az elkövetőt gyermekpornográfia bűntette miatt halmazati büntetésül 2 év - végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett - fiatalkorúak börtönbüntetésére ítélte, továbbá végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

Az ítélet ellen az elkövető törvényes képviselője, valamint védője fellebbezett. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a tényállás helyességére, a vádlotti cselekvőség törvényes minősítésére és a kiszabott büntetés arányosságára tekintettel az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta a Fővárosi Ítélőtáblánál.