Új tervvel növelné Németország a katonák számát

Az új katonai szolgálati terv értelmében minden 18 éves férfinak ki kell töltenie egy kérdőívet a szolgálatra való alkalmasságáról, és 2027-től orvosi vizsgálaton kell részt vennie. Ilyen kérdőívet a nők is kapnának, de számukra önkéntes lesz annak kitöltése. Németország ugyanis Európa legerősebb hadseregét szeretné létrehozni. A tervről várhatóan még idén szavaznak a törvényhozók.

Német katonák Ruklában Fotó: Arne Immanuel Bänsch/dpa Picture-Alliance/AFP

A Bundeswehr jelenleg körülbelül 182 000 katonával rendelkezik. Az új katonai szolgálati modell célja, hogy ezt a számot a következő 10 évben 255 000 és 260 000 közöttire emelkedjen, kiegészítve a hozzávetőlegesen 200 000 tartalékossal.

Ha a kormány célját nem sikerül elérni, a parlament fontolóra veheti a kötelező bevonulás egy formáját. Háború kitörésekor a hadsereg felhasználhatja a kérdőíveket és az orvosi vizsgálatokat a potenciális újoncok esetében.

Carsten Breuer, a német hadsereg tábornoka korábban arra figyelmeztetett, hogy a nyugati NATO-szövetségeknek fel kell készülnie egy lehetséges orosz támadásra négy éven belül.

Boris Pistorius védelmi miniszter ugyanakkor megpróbálta megnyugtatni a németeket, mondván, hogy az új katonai szolgálati terv ellenére „nincs ok az aggodalomra... nincs ok a félelemre”.

„Minél inkább képesek az elrettentésre a fegyveres erőink a fegyverkezés, kiképzés és a személyi állomány révén, annál kevésbé valószínű, hogy konfliktusba keveredünk”, mondta. (BBC)