Kecskemét fideszes városvezetése 800 ezer forintot költött egy bringapálya melletti szervizállomásra, ami el sem készült

Több százezer forintot szánt a kecskeméti önkormányzat egy bringapark egyik tételére, ami el sem készült – írja a KecsUP.

Tavasszal a fideszes városvezetés 5,7 millió forintot adott arra, hogy a műkertvárosi Pump track biciklipálya mellett egy parkoló is épülhessen. A parkoló egy 120 négyzetméternyi, zúzott kővel nagyjából 2 centiméter vastagon felszórt területet jelent, ami a lap szerint nem a megfelelő módon készült el. Fotóval is illusztrálták az 5,7 milliós parkolót, ezt ni:

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) most kapott az önkormányzattól egy árajánlatot, amiben a fejlesztés minden tétele szerepel. Ezek közül a legérdekesebbek:

Földkiemelés, bevágás készítés területi adottságok függvényében, gépi munka kis mennyiségben (bruttó 845 659 Ft)

Útalap készítése lakóút részére zúzottkőből 20 cm vastagságban minden munkájával együtt (bruttó 1 405 842 Ft)

2 darab kerti kiülő zsindelytetővel (bruttó 759 460 Ft)

Kerékpár szerviz állomás (bruttó 883 602 Ft)

Csakhogy utóbbit vagy elfelejtették lerakni, vagy ilyenkor már nem kell kerékpárt szerelni. Az MKKP-S Kordik Szabolcs egy videóban azt mondta, bár a terület bár jól áttekinthető, ám ők sehol nem találták meg az állomást. A videó megjelenése után nem sokkal aztán a helyszínen megjelent pár munkás, akik áskálódtak és mérgelődtek egy kicsit a területen, hiszen már eléggé kemény a talaj.

„Több helyen próbálkoztak kutatófúrásokkal, azután megszületett egy gödör. Amiről először azt mondták, hogy táblát tesznek oda, majd amikor rákérdeztem, hogy nem-e lehetséges, hogy egy kerékpár szerviz állomás lesz ott, akkor azt mondták, hogy az is elképzelhető, mert valami fura alakú bigyót raknak le” – mondta a lapnak Kordik.