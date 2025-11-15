Utasokkal együtt loptak el egy buszt Kanadában

Tíz utassal a fedélzeten lopott el egy buszt egy férfi a kanadai Ontario Hamiltonban, írja a CNN.

Fotó: ARRUSH CHOPRA/NurPhoto via AFP

Az eset kedd este történt, amikor a valódi buszsofőr egy végállomáson leszállt szünetet tartani. A férfi ekkor felszállt és elhajtott a busszal, több menetrend szerinti megállót is érintve. A férfi még arra is figyelt, hogy ne engedjen felszállni egy utast, akinek lejárt a bérlete. A legtöbben eleinte nem is sejtették, hogy nem a valódi sofőr vezeti a buszt, akkor vált gyanússá az eset, amikor a sofőr eltévedt.

„Nevetséges, ugyanakkor komoly dologról van szó. Hálásak vagyunk, hogy senki sem sérült meg”

– mondta Trevor McKenna, a Hamiltoni Rendőrség szóvivője. A rendőrök 15 perccel később biztonságban megállították a buszt, és őrizetbe vették a kamu sofőrt. Nagy értékű lopással, a rendőrség akadályozásával és tiltott járművezetéssel vádolják.