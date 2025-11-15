Vízimentők mentették ki a két horgászt, akik a nagy köd miatt eltévedtek a Balatonon

„Riasztást kaptunk éjszaka két horgásztól, akik Balatonvilágosról indultak el egy csónakban, de később nem tudtak kievezni a partra” – írta a Facebookon a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE.

A szabályok szerint 22 óra után nem lehet horgászni a vízen, a két férfi el is indult időben kifelé, azonban olyan erős köd szállt le a tóra, hogy már nem találták meg a partot.

Először telefonon próbáltak segíteni nekik, de a vastag tejköd miatt továbbra sem találták a helyes irányt, és az okostelefon navigációja sem segített. Végül a VMSZ Rupert nevű sürgősségi mentőhajója indult a keresésükre. „A navigációs rendszerünkre és a radarunkra támaszkodva, valamint a horgászok által küldött GPS-pozíciók segítségével megtaláltuk őket. Ilyen látási körülmények között mi is a műszerekre bízzuk magunkat, hiszen semmit nem látunk a vízen” – írták.

A horgászok felkészülten indultak el, volt rajtuk mentőmellény, feltöltött telefon és a kötelező felszerelésnek megfelelő fény, amivel ki tudták világítani a csónakot. A horgászokat kivitté a part közelébe, az utolsó körülbelül 200 métert egyedül tették meg és épségben partot értek. „A történet tanulsága az, hogy mindig felkészülten kell vízre menni, amihez hozzá tartozik egy egyszerű, analóg iránytű is, mert ilyen látási viszonyok között azzal lehet a legjobban tartani az irányt”.