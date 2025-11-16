Beomlott egy illegális aranybánya, több mint száz halott Kongóban

Száznál is többen haltak meg egy illegálisan működtetett aranybányában a Kongói Demokratikus Köztársaságban, egy földcsuszamlásban - közölték vasárnap a hatóságok.

A tragédiáról videófelvétel is készült:

A szerencsétlenség péntek délután történt Lualaba tartományban. Az első értesülések még 70 áldozatról szóltak, de szombat délelőttre már 101 holttestet emeltek ki, és a hatóságok szerint félő, hogy még további emberek rekedhettek a felszín alatt.

Kongó déli része nyersanyagokban rendkívül gazdag, sok az illegális bánya, a nagy esőzések miatt pedig gyakoriak a földcsuszamlások - júniusban több mint 200 ember halt meg egy földcsuszamlásban a Rubaya régióban.