Felhős lesz a hét eleje

Vasárnap eleinte nagyrészt borult, párás, ködös lesz az idő, azonban délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, és süt ki a nap – írja a HungaroMet. Északkeleten, illetve Északnyugat-Dunántúlon borongósabb marad az idő. A ködös, felhős területeken szitálás, északkeleten kisebb eső is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósabban borult, párás, ködös északi tájakon 7 és 12, míg a naposabb területeken 13 és 20 fok között alakul. Késő estére 5 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Hétfő hajnalban felhős idő várható, északkeleten, majd reggeltől északnyugaton is lehet eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet északnyugaton 10 fok körül, míg délkeleten, délen még 15, 20 fok között, sőt néhol 20 fok fölött valószínű.

Kedden felszakadozhat a felhőzet, gyengén felhős, naposabb idő jöhet, és esni sem nagyon fog. Hajnalban -1, +7, délután 5, 10 fok várható.

Szerdán az ország északi részében többórára is kisüthet a nap, míg délen újra megjelenhetnek a felhők, keleten pedig már eshet is. Hajnalban -7, -1, délután 4, 9 fok valószínű.