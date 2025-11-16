Tizenhat év, egy dokumentumfilm és egy podcastsorozat után talán most megoldódik az Amszterdamban megölt magyar szexmunkás lány rejtélye

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Szabó Bernadettet 2009. február 19-ére virradó éjjel vérbe fagyva, holtan találták Amszterdam vöröslámpás negyedében, a munkahelyén, az Oudezijds Achterburgwal 38-as címen. A szexmunkásként dolgozó, a hasán hatalmas tetoválást viselő 19 éves magyar lányra a kollégái bukkantak rá, miután gyanús lett nekik, hogy egész este nem látták őt, és a szobájából sem szűrődik ki hangos zene, ahogy amúgy mindig szokott. A nőt több mint hetven késszúrással ölték meg, a nyomozók az őket fogadó látvány és a vérnyomok alapján biztosra veszik, hogy rendkívül erőszakos módon végeztek vele.

A holland nyomozók minden kötelező kört megfutottak. Átkutatták a helyszínt, rögzítették a nyomokat, megnézték a sűrűn bekamerázott városnegyed kamerafelvételeit - a legfontosabb kamera egyébként pont nem működött - , és meghallgattak tanúkat. Őrizetbe vettek egy 46 éves férfit is, de aztán elengedték. 15 ezer eurós nyomravezetői díjat tűztek ki, majd három hónappal az eset után 12500 telefonra küldtek ki sms-t, hogy aki tud esetleg valamit, jelentkezzen. Az akció nem sült el jól, mert sok feleség értetlenkedni kezdett, hogy miért kap ilyen üzenetet a férjük, mire a rendőrségnek szabadkoznia kellett, hogy akik a főutcán (Damrak) voltak aznap, azok is kaptak ilyet.

A gyilkosság megrázta a piros lámpás negyed közösségét, néma felvonulást rendeztek a szexmunkások szobrához, és virágokat tettek le a tövében. Bettit Magyarországon temették el.

Pingvin a Koszos ablak mögött

Szabó Betti Nyíregyházán született és nőtt fel szegény családban. A nehézségek ellenére eleinte jól tanult, szeretett kertészkedni és hegedülni, kisebb díjakat is nyert. Ahogy azonban nőtt, zavarni kezdték a közte és az osztálytársai közötti anyagi jellegű különbségek, és egyre többet beszélt arról, hogy szeretne gazdag lenni, és egyre többet lázadozott.