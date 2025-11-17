22,6 millióan halhatnak meg 2030-ig a támogatások csökkenése miatt a fejlődő országokban

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország és Franciaország közel három évtized után először csökkentette a fejlesztési segélyeket és további csökkentéseket terveznek. Mindez a Barcelonai Globális Egészségügyi Intézet (ISGlobal) jegyezte tanulmány szerint 2030-ig 22,6 millió halálesetet eredményezhet a fejlődő országokban, köztük 5,4 millió öt év alatti gyerekét, írja a Reuters.

Az intézet 93 alacsony vagy közepes jövedelmű ország adatainak vizsgálata alapján jutott erre a következtetésre, ami jóval magasabb egyébként, mint amit a kutatóintézet egy korábbi tanulmányában becsült. A szerzők egy súlyos és egy enyhe forgatókönyvet is modelleztek a jövőbeni segélycsökkentésekre, valamint egy olyat, amely a 2023-as finanszírozási szinteket fenntartotta volna.

Élelmiszer-osztás Közép Afrikai Köztársaságban (SIA KAMBOU / AFP)

Egy enyhébb forgatókönyv, kevésbé súlyos megszorításokkal, 9,4 millió megelőzhető halálesetet eredményezhetne, köztük 2,5 millió öt év alatti gyermeket.

Emberi jogi szakemberek már korábban is figyelmeztettek, hogy Donald Trump lépése a USAID támogatások megszüntetésére, növelni fogja a megelőzhető halálesetek számát. A tanulmány megjegyezte, hogy Nagy-Britannia, Franciaország, Hollandia és Belgium 40 százalékos, 37 százalékos, 30 százalékos és 25 százalékos segélycsökkentést jelentett be. A fejlődő országoknak nyújtott segélyek elvesztése azzal fenyeget, hogy visszafordítja az egészségügy, az oktatás és a szegénység csökkentése terén elért három évtizedes, példátlan eredményeket – figyelmeztetnek a szerzők.