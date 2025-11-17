22,6 millióan halhatnak meg 2030-ig a támogatások csökkenése miatt a fejlődő országokban

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország és Franciaország közel három évtized után először csökkentette a fejlesztési segélyeket és további csökkentéseket terveznek. Mindez a Barcelonai Globális Egészségügyi Intézet (ISGlobal) jegyezte tanulmány szerint 2030-ig 22,6 millió halálesetet eredményezhet a fejlődő országokban, köztük 5,4 millió öt év alatti gyerekét, írja a Reuters.
Az intézet 93 alacsony vagy közepes jövedelmű ország adatainak vizsgálata alapján jutott erre a következtetésre, ami jóval magasabb egyébként, mint amit a kutatóintézet egy korábbi tanulmányában becsült. A szerzők egy súlyos és egy enyhe forgatókönyvet is modelleztek a jövőbeni segélycsökkentésekre, valamint egy olyat, amely a 2023-as finanszírozási szinteket fenntartotta volna.
Egy enyhébb forgatókönyv, kevésbé súlyos megszorításokkal, 9,4 millió megelőzhető halálesetet eredményezhetne, köztük 2,5 millió öt év alatti gyermeket.
Emberi jogi szakemberek már korábban is figyelmeztettek, hogy Donald Trump lépése a USAID támogatások megszüntetésére, növelni fogja a megelőzhető halálesetek számát. A tanulmány megjegyezte, hogy Nagy-Britannia, Franciaország, Hollandia és Belgium 40 százalékos, 37 százalékos, 30 százalékos és 25 százalékos segélycsökkentést jelentett be. A fejlődő országoknak nyújtott segélyek elvesztése azzal fenyeget, hogy visszafordítja az egészségügy, az oktatás és a szegénység csökkentése terén elért három évtizedes, példátlan eredményeket – figyelmeztetnek a szerzők.