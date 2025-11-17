Anyaszült meztelenül sétált egy család Debrecenben

Ruha nélkül, meztelenül sétált egy család Debrecenben szombat délután. Az esetről készült videón látszik, hogy a csendesnek számító városrészben egy apa, anya és gyerekük sietősen gyalogolnak az utcán a 10 fokban.

Az RTL Híradó riportja szerint a család a közeli hotelből sétált ki pucéran, és onnan is hoztak nekik takarókat. A Dehir cikke szerint a szülők arra készültek, hogy kiűzik gyermekükből az ördögöt.

A szemtanúk kihívták a mentőket, akik kórházba szállították a családot. A rendőrség az RTL-nek azt írta, a szülőkkel szemben kiskorú veszélyeztetése miatt indított eljárást. A kislány elhelyezéséről gondoskodtak, és a gyermekvédelemnek is jelezték a történteket.