Az amerikai olajcég, a Chevron is érdeklődik az orosz Lukoil iránt

Az amerikai olajóriás, a Chevron megvizsgálja a szankciókkal sújtott orosz Lukoil 20 milliárd dolláros portfóliójának megvásárlásának lehetőségeit, írja öt forrásra hivatkozva a Reuters. Az amerikai pénzügyminisztérium a múlt héten engedélyezte a tárgyalást a potenciális vevőknek.

Az Egyesült Államok a múlt hónapban vezetett be szankciókat Oroszország két legnagyobb olajtársaságára, a Lukoil-ra és a Rosznyeftre, hogy Moszkvát béketárgyalásokra kényszerítse Ukrajnával.

Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

A lap forrásai szerint a Chevron azonban nem a teljes portfólió iránt érdeklődne, csak bizonyos eszközök iránt. A Chevron betartva az üzleti tevékenységére vonatkozó törvényeket és szabályozásokat, nem nyilatkozik kereskedelmi ügyekben.

A Lukoil a globális olajtermelés mintegy 2 százalékát termeli ki belföldön és külföldön, globális eszközei pedig a globális olajtermelés 0,5 százalékát adják, és a 2024-es bejelentések alapján értékük körülbelül 22 milliárd dollár.

A Lukoilnak három finomítója van Európában, részesedései vannak olajmezőkön Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Irakban, Mexikóban, Ghánában, Egyiptomban és Nigériában, valamint több száz benzinkútja van világszerte, többek között az Egyesült Államokban is.