Volt élettársa halálra késelése miatt meggyanúsítottak egy katonát

Kezdeményezte az ügyészség annak a szolgálaton kívüli katonának a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint szombaton halálra késelte volt élettársát Kaposváron.

Az ügyészségi közlemény szerint egy kétszintes lakóház emeleti szobájában veszett össze a húszas évei második felében járó férfi a nővel. A nő rokona az alsó szinten volt, mikor hallotta a veszekedést, elindult felfelé a lépcsőn.

A katona közben elindult lefele, ököllel fejbe ütötte a középkorú férfit, aki így leesett a lépcsőről. Az elkövető bement a konyhába, és magához vett két konyhakést azért, hogy azzal megölje a volt barátnőjét és annak rokonát. Mindkettőjüket súlyosan bántalmazta, a nő a helyszínen meghalt, a férfit kórházban ápolják. Ő a fején és a nyakán szenvedett súlyos sérüléseket.

A Sonline szombat negyed 9-kor számolt be arról, hogy elfogták a feltételezett elkövetőt, amit nem sokkal később az ügyészség megerősített. Később elrendelték a férfi őrizetét, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Az elkövető nem tett vallomást.

Tettéért akár életfogytiglant is kaphat. Sajtóhírek szerint a nő 23 éves volt.