A Depeche Mode dobosa is színpadra lép a 101 Hang Special Tribute koncerten

Christian Eigner, a Depeche Mode legendás dobosa is csatlakozik a november 27-i 101 Hang – Depeche Mode Special Tribute produkcióhoz. A világhírű zenész két ikonikus dalt ad elő szimfonikus zenekar és férfikar kíséretében, így egy valóban különleges zenei pillanat születik Budapesten.

A megállapodás hónapokon át tartó, gondos egyeztetések eredményeként született meg. A produkció nemzetközi kapcsolataiért felelős Millie Knight irányításával zajló folyamat során Christian Eigner menedzsmentje részletesen megismerte a 101 Hang koncepcióját és művészi elképzeléseit, amelyeket a Depeche Mode további tagjaival is megosztottak. A zenekar és Christian egyaránt úgy ítélték meg, hogy a projekt különleges, friss megközelítéssel tiszteleg a Depeche Mode öröksége előtt. Ennek hatására döntött úgy a világhírű dobos, hogy személyesen is színpadra lép a produkcióban.

A színpadon 125 előadóművész lép fel, köztük Rúzsa Magdi, Radics Gigi, Pásztor Anna, Papp Szabi, Fehér Balázs, Molnár Tamás, Lotfi Begi, Bernathy Zsiga, Arany Timi és Fehér Lili. A Hungarian Studio Orchestra és a Magyar Nemzeti Férfikar közreműködésével olyan ikonikus dalok csendülnek fel, mint az Enjoy the Silence, a Strangelove vagy a Walking in My Shoes – szimfonikus átdolgozásban, mégis hűen az eredeti hangulathoz.

A látványvilág méreteiben is különleges: 1000 m² LED-fal, 400 m² mozgó vizuális felület és 20 kisfilm épül be a show-ba, amely a zenét és a képi világot egyetlen lenyűgöző audiovizuális élménnyé formálja.

„A 101 Hang Special Tribute eddig is több volt, mint koncert – egy zenei és vizuális utazás. Most azonban valóban beteljesedik az álom, hiszen a Depeche Mode dobosa maga is színpadra lép velünk. Ez nemcsak megtiszteltetés, hanem kivételes pillanat minden rajongó számára.” – mondta Petke Balázs, a koncert ötletgazdája és rendezője.

A jegyek gyors ütemben fogynak, és most, hogy Christian Eigner is csatlakozott, egyértelmű: Budapesten megszületik a Depeche Mode-történelem egy új fejezete.

További információ: www.101hang.hu