Különleges elbánásban részesülnek az amerikai világbajnokságra utazók a vízumügyintézés során

Trump és Infantino, az elnök új best friendje Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Különleges vízumot hoz létre a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra utazó szurkolóknak az Egyesült Államok – jelentette be Donald Trump. Az elnök a Fehér Házban elmondta: a FIFA útlevél (FIFA Pass) a három észak-amerikai országban rendezett világbajnokságra jegyet váltóknak gyorsított vízumeljárást biztosít.

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) hangsúlyozta, hogy az eljárás révén a jegybirtokosok prioritást élveznek a vízum megszerzéséhez szükséges időpontfoglalás során. A világbajnokságra több millió látogatót várnak.

Marco Rubio közölte, hogy az Egyesült Államok külképviseletei felkészülnek a megnövekedett vízumigényre. „Ugyanazt az ellenőrzést végezzük el, mint bárki másnál. Az egyetlen különbség az, hogy előrébb soroljuk őket a listán” – mondta a külügyminiszter. (AP, MTI)